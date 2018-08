‘Idioot’ De Laurentiis hard aangepakt: ‘We tolereren zijn visie niet langer’

De harde kern van Napoli, bestaande uit de Curva A en de Curva B, heeft woensdag in een statement hard uitgehaald naar clubvoorzitter Aurelio De Laurentiis. Volgens de ultra’s wordt de Italiaanse topclub op een te zakelijke manier bestuurd door De Laurentiis, die daarbij te weinig rekening zou houden met de wensen van de supporters.

De Laurentiis staat sinds 2004 aan het roer bij Napoli en leidde de club sindsdien vanuit de Serie C naar de top van het Italiaanse voetbal. Verder dan twee Coppa Italia’s en een Super Cup kwamen i Partenopei sindsdien echter niet. "Met dit statement proberen we een helder beeld te geven van onze mening over Aurelio De Laurentiis, die we nooit President zullen noemen", begint de harde kern.

"We tolereren zijn visie, die puur zakelijk en zonder enige vorm van sentiment is, ten aanzien van het voetbal niet langer. We zijn ultra’s; we hebben altijd geleefd met offers, passie en waarden die overal terug te vinden zijn bij de club, behalve bij één idioot", vervolgt zij. "We accepteren dit gebrek aan stijl en deze provocaties tegenover een groep mensen niet langer, ondanks het feit dat hij ons van de afgrond heeft gered."

"Hij is van bescheiden filmmaker uitgegroeid tot een welvarende eigenaar van een voetbalclub. We glimlachen wanneer hij dingen zegt zoals ‘als je wil winnen, support dan Juventus’ of ‘jullie verdienen de Chinezen (refererend naar de clubeigenaren van andere clubs, red.). Het tekent zijn stupiditeit. Aan de andere kant glimlachen we niet wanneer ons hebben en houden een professie wordt genoemd."

Napoli kent een onrustige voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Serie A. De club raakte in conflict met trainer Maurizio Sarri, die uiteindelijk naar Chelsea vertrok, en leed onlangs onder diens opvolger Carlo Ancelotti een smadelijke oefennederlaag tegen Liverpool (5-0). De Laurentiis trok deze zomer op de transfermarkt in totaal ruim zeventig miljoen euro uit voor de komst van Fabián Ruiz, Simone Verdi, Kélvin Malcuit, Vinícius Morais, Amato Ciciretti en Amin Younes, terwijl Orestis Karnezis en Alex Meret op huurbasis werden ingelijfd, maar het uitblijven van echte sterren zou de preses niet in dank zijn afgenomen door de fans.