United trekt aan handrem inzake Jérôme Boateng in cruciale 24 uur

Manchester United is volgens Sky Sports niet van plan om een afkoopsom te betalen voor Jérôme Boateng. De grootmacht uit de Premier League wil de verdediger van Bayern München enkel op huurbasis binnenhalen, zo claimt de sportzender woensdagavond. Vanwege de blessuregevoeligheid van Boateng waagt Manchester United zich niet aan een permanent dienstverband voor de Duitser.

José Mourinho zou Boateng tot zijn 'nummer één doelwit' hebben gebombardeerd, maar 'achter de schermen' oordeelt Manchester United dat een definitieve transfer negatief kan uitpakken. De 29-jarige Boateng had de afgelopen drie Bundesliga-seizoenen last van verschillende spier-, hamstring- en peesblessures. Sinds december 2016 miste hij al 27 competitiewedstrijden. Een in april opgelopen hamstringblessure bracht de WK-deelname van Boateng deze zomer in gevaar.

De Engelse transfermarkt sluit donderdag om 18.00 uur al de deuren, dus moet Manchester United haast maken met het aantrekken van een nieuwe verdediger. The Red Devils zouden tot de conclusie zijn gekomen dat Harry Maguire van Leicester City niet te koop is, terwijl de kans 'steeds kleiner' wordt dat Yerry Mina overkomt van Barcelona. Algemeen directeur Ed Woodward heeft een budget vrijgemaakt voor Mourinho, maar wil niet 'overbetalen' voor een speler.

Eerder op de woensdag claimde BILD al dat Boateng de interesse van Manchester United naast zich heeft neergelegd. De mandekker zou Mourinho hebben verteld dat hij niet naar de Engelse grootmacht zal verkassen: Boateng acht de kans op het winnen van de Champions League te klein bij Manchester United, aldus de Duitse krant. Eerder hadden zijn zaakwaarnemers al contact met Paris Saint-Germain.

Boateng staat sinds 2011 onder contract bij Bayern en kwam sindsdien tot 8 doelpunten en 20 assists in 258 wedstrijden voor de recordkampioen. Hij won de laatste zes seizoenen de landstitel met Bayern en legde bovendien in het seizoen 2012/13 beslag op de Champions League. Bayern voegde deze transferperiode nog geen defensieve versterkingen toe aan zijn selectie. Het contract van de 73-voudig Duits international loopt nog drie seizoenen door.