‘Dan is hij meer waard dan Pogba, omdat hij veel sterker is’

Volgens Mundo Deportivo wil Manchester United Paul Pogba alleen naar Barcelona vertrekken als Sergej Milinkovic-Savic haalbaar blijkt. The Red Devils zullen echter diep in de buidel moeten tasten voor de Servische middenvelder, zo verzekert Lazio-voorzitter Claudio Lotito. Volgens hem is Milinkovic-Savic meer waard dan Pogba.

“Sergej is de beste jonge speler ter wereld, met enorm veel potentie. Ik heb nog geen officiële aanbiedingen ontvangen van Juventus of AC Milan, laat staan van Real Madrid of Manchester United. Natuurlijk wil ik hem liever niet verkopen. Als je me vraagt hoeveel hij waard is, wijs ik het liefst op vorige zomer. Op 29 augustus heb ik een bod van 110 miljoen euro op hem geweigerd”, zegt Lotito in gesprek met de Corriere della Sera.

“Voor hoeveel is Pogba verkocht aan Manchester United? 105 miljoen euro? Dan is Milinkovic-Savic meer waard dan Pogba, omdat hij veel sterker is”, vervolgt de preses van Lazio. De Romeinen namen de 23-jarige middenvelder drie jaar geleden voor een bedrag van achttien miljoen euro over van Racing Genk. Sinds 2015 kwam Milinkovic-Savic tot 122 wedstrijden in het shirt van Lazio, waarin hij 24 keer scoorde en 20 assists afleverde.

“Laat ik duidelijk zijn, ik ben niet geïnteresseerd in een ruil- of huurdeal”, verduidelijkt Lotito. Mino Raiola, zaakwaarnemer van Pogba, zou momenteel proberen om een transfer naar Barcelona door te drukken. Volgens Sky Italia heeft Barça een bod van vijftig miljoen euro bij Manchester United uitgebracht. Daarnaast zouden Yerry Mina en André Gomes de overstap kunnen maken naar the Red Devils.