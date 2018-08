Napoli haalt na mislopen Arias Fransman binnen: ‘Ze wilden grotere namen’

Napoli maakte woensdagmiddag de komst van Kévin Malcuit wereldkundig. De 27-jarige vleugelverdediger komt over van Lille OSC en heeft bij i Partenopei een vierjarig contract ondertekend. Bruno Satin, zaakwaarnemer van Malcuit, geeft in gesprek met Radio Crc toe dat zijn cliënt eigenlijk niet de eerste keuze was van Napoli.

Santiago Arias werd in een eerder stadium nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Napels, maar de Colombiaanse vleugelverdediger verruilde PSV uiteindelijk voor Atlético Madrid. “Ik heb Kévin maanden geleden al bij Napoli aangeboden, maar sportief directeur Cristiano Giuntoli onderhandelde met grotere namen. Youssouf Sabaly was ook in beeld, maar dat ketste af en Napoli rondde vervolgens snel de komst van Kévin af”, zegt Satin.

“We praten over een aanvallende vleugelverdediger, die een mannetje kan passeren en een goede voorzet in huis heeft”, vervolgt de belangenbehartiger van Malcuit. “Hij zal zich moeten aanpassen aan het Italiaanse voetbal en moet leren om harder te verdedigen. Met een leraar als Carlo Ancelotti moet dat geen probleem zijn. Napoli vormt een prachtige kans voor Kévin, hij is opgeklommen uit de kelder van het Franse voetbal.”

Malcuit speelde in de jeugdopleiding van AS Monaco en kwam vervolgens via OC Vannes, Fréjus-Saint-Raphaël FC, FC Niort en Saint-Étienne bij Lille OSC terecht. “Lille had een moeilijk seizoen, maar hij heeft ook de nodige blessures gehad. Als dat niet het geval was geweest, was hij een kandidaat geweest voor de Franse WK-selectie. Hij is een veelzijdige speler, die zich graag wil laten zien op dit niveau.”