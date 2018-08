AS Trencín - Feyenoord: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Feyenoord start zijn Europese seizoen donderdagavond met een uitwedstrijd tegen AS Trencín. Voorafgaand aan het heenduel in de derde voorronde van de Europa League kampt trainer Giovanni van Bronckhorst met de nodige personele problemen. Het wordt voor de oefenmeester flink puzzelen welke formatie hij in het Štadión pod Dubnom in Zilina in het veld zal sturen.



Selectie en vermoedelijke opstelling van Feyenoord

Vier spelers die afgelopen zaterdag nog een basisplaats hadden in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV zijn in Slowakije niet van de partij: Eric Botteghin, Robin van Persie, Tonny Vilhena en Jeremiah St. Juste. De Braziliaanse verdediger is wegens privéomstandigheden in Nederland achtergebleven, terwijl St. Juste en Van Persie geblesseerd zijn. Vilhena is geschorst, omdat hij in de laatste Champions League-wedstrijd van vorig seizoen tegen Napoli (2-1 winst) een rode kaart kreeg.

Ook Ridgeciano Haps, Nicolai Jørgensen, Yassin Ayoub en Renato Tapia zijn nog altijd geblesseerd en niet meegereisd naar Slowakije. “Ik maak me geen zorgen over de bezetting van het middenveld, ondanks de blessures en schorsing van Vilhena. We hebben middenvelders genoeg”, sprak Van Bronckhorst dinsdag op de persconferentie voorafgaand aan het duel in Zilina. Het lijkt aannemelijk dat Sofyan Amrabat de plek van Vilhena op het middenveld zal overnemen. De Marokkaans international viel in de wedstrijd tegen PSV, die in 0-0 eindigde en na strafschoppen gewonnen werd, al in voor Jens Toornstra. Hij viel met een blessure uit, maar is tegen Trencín inzetbaar.

Dylan Vente lijkt de aangewezen persoon om Van Persie te vervangen in de punt van de aanval, aangezien ook Jörgensen niet van de partij is. In het hart van de defensie ligt het centrale duo Jan-Arie van der Heijden en Sven van Beek voor de hand, nu Botteghin niet inzetbaar is. Bart Nieuwkoop verving St. Juste in het duel om de Johan Cruijff Schaal en zou in Slowakije de meest logische rechtsback zijn in het elftal van Van Bronckhorst.



Wat kan Feyenoord verwachten van opponent AS Trencín?

De Slowaakse club wordt getraind door Ricardo Moniz en speelt in een 4-3-3-formatie. “Omdat we dominant op de helft van de tegenstander willen voetballen dienen de verdedigers snel te zijn, moeten middenvelders over veel loopvermogen beschikken en spelen we voorin met een spits als eindstation en buitenspelers. Dat wil niet zeggen dat we strak het 4-3-3-systeem hanteren, we spelen vooral over de vleugels omdat daar vaak de meeste ruimte ligt”, zei eigenaar Tscheu La Ling in gesprek met De Telegraaf. De oud-international is sinds 2008 eigenaar van Trencín en betaalde destijds 800.000 euro voor de club. Onder zijn bewind werd Trencín tot dusver tweemaal kampioen van Slowakije: in 2015 en 2016.

De vermoedelijke opstelling van AS Trencín.

Met Aschraf El Mahdioui, Joey Sleegers, Philippe van Arnhem en Desley Ubbink heeft Trencín vier Nederlanders in dienst. Tot voor kort speelde ook Imran Oulad Omar voor de club van eigenaar Tscheu La Ling, maar hij verruilde Trencín onlangs voor FC Den Bosch. Met Antonio Mance en beschikt Moniz over een scorende spits, terwijl Feyenoord ook rekening moet houden met buitenspelers Sleegers en Philip Azango. Igor Semrinec zal waarschijnlijk het doel verdedigen van Trencín, terwijl de verdediging vermoedelijk bestaat uit Keston Julien, James Lawrence, Martin Sulek en Reuben Yem. Op het middenvelder kan aanvoerder El Mahdioui doorgaans rekenen op een basisplaats, terwijl hij wordt geflankeerd door Abdul Zubairu en Hamza Catakovic. Laatstgenoemde is op papier een centrumspits, maar scoorde dit seizoen al drie keer als aanvallende middenvelder.

Trencín overleefde dit seizoen reeds twee voorrondes in de Europa League. In de eerste voorronde werd Buducnost Podgorica uit Montenegro geëlimineerd, dankzij een 0-2 overwinning en een 1-1 gelijkspel. Een ronde verder stuitte de ploeg van Moniz op het Poolse Górnik Zabrze, dat door twee overwinningen (0-1 en 4-1) uitgeschakeld werd. In de Slowaakse Fortuna Liga startte het seizoen minder voortvarend, met een 1-4 nederlaag tegen Ruzomberok. Afgelopen weekeinde wist Trencín zich te revancheren voor die valse start, met een 5-1 overwinning op SKF Sered. Sleegers wist in dit duel twee keer tot scoren te komen, terwijl ook El Mahdioui voor één doelpunt tekende.



Waar is het duel tussen Trencín en Feyenoord te bekijken?

RTL7 zendt het eerste duel van het tweeluik tussen Trencín en Feyenoord live uit. Er wordt in Zilina om 19.00 uur afgetrapt, een aanvangstijd waar Feyenoord zich in eerste instantie niet in kon vinden. De Slowaakse televisie wil de wedstrijd ook live uitzenden, waardoor Trencín het duel wilde vervroegen. Feyenoord stemde daar niet mee in, maar via de UEFA werd de aftrap alsnog vervroegd. Omdat het stadion van Trencín niet voldoet aan de eisen van de Europese voetbalbond, wordt er donderdagavond gespeeld in het Štadión pod Dubnom van MSK Zilina.