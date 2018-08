Kuyt: ‘Dat kunnen alleen de grote spelers, ik hoop dat hij Ballon d’Or wint’

Dirk Kuyt was tijdens het WK aandachtig toeschouwer en de oud-speler van onder meer Feyenoord en Liverpool genoot van de prestaties van Kroatië, dat pas in de finale het hoofd moest buigen voor Frankrijk. Nu het nieuwe seizoen weer voor de deur staat, hoopt hij dat Dejan Lovren, een van de belangrijke schakels bij de verliezend finalist, ook op clubniveau belangrijk kan zijn voor the Reds.

“Lovren is een geweldige gozer en ik ben een groot fan van Liverpool. Ik zag dat hij zich weer bij het team gevoegd heeft. Hij zal een geweldig seizoen kennen en ik geloof dat Liverpool dit jaar met Manchester City om de titel kan strijden”, vertelde hij op een persconferentie in het Kroatische Zagreb, waar hij aanwezig was voor een toernooi met Feyenoord Onder-17. “Ik ben met Feyenoord na 18 jaar weer kampioen geworden en ik geloof dat Liverpool dat ook kan na 29 jaar. Lovren zal daar een belangrijk onderdeel van vormen, hij vormt samen met mijn vriend Virgil van Dijk een geweldige defensieve muur.”

Kuyt kreeg van het verzamelde journaille ook vragen over de situaties van Mateo Kovacic en Luka Modric, die allebei weleens zouden kunnen vertrekken bij Real Madrid: “Ik weet hoe Kovacic zich voelt, soms is het moeilijk om geduldig te blijven. Iedereen wil spelen. Ik was zelf ook zo’n speler en ik wilde altijd spelen, Mateo en ik zijn wat dat betreft hetzelfde. Real is een van de beste clubs van de wereld, maar Chelsea is ook een topclub. Zij werken aan een nieuw team en het is een geweldige kans voor Kovacic om zich te bewijzen”, vertelde hij over de middenvelder die wellicht wordt verhuurd aan the Blues.

Na jarenlange dominantie van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi zou Kuyt daarnaast graag zien dat er dit jaar iemand anders met de Gouden Bal aan de haal gaat: “Modric heeft een geweldig seizoen bij Real Madrid achter de rug en speelde ook een geweldig WK. Hij is zonder twijfel de beste middenvelder van de wereld, maar wat mij echt heeft verrast is zijn karakter. Na zijn gemiste penalty tegen Denemarken nam hij er toch een in de penaltyreeks en hij scoorde ook nog… Dat kunnen alleen de grootste spelers, die hebben het lef om zoiets te doen. Ik hoop dat hij de Ballon d’Or wint.”