De Boer: ‘Zijn lichaam is niet zo droog als Tadic, daar kan hij wat winnen’

Davy Klaassen toog vorig jaar met hoge verwachtingen naar Everton, maar zag zijn eerste seizoen in de Premier League in het water vallen. Werder Bremen bood onlangs uitkomst door de middenvelder voor een clubrecord van 13,5 miljoen euro naar de Bundesliga te halen en Frank de Boer hoopt dat zijn voormalige pupil in Duitsland zijn vorm weer kan hervinden. De oud-trainer van Ajax denkt echter dat Klaassen nog het een en ander kan verbeteren.

“De fysieke factor was mijn enige aandachtspuntje toen Davy naar Engeland ging. Zijn conditionele inhoud is geweldig, daar mankeert niks aan. Maar zijn lichaam is niet zo droog als bijvoorbeeld Dusan Tadic”, legt hij uit aan Voetbal International. “Op dat vlak had Davy nog wel wat te winnen. Ik bedoel, als Tadic zijn shirt uitdoet, zie je geen sixpack maar een eightpack.”

De Boer is ondanks die ‘tekortkoming’ wel van mening dat Klaassen ook in de Premier League kan slagen: “Met zijn voetballend vermogen, positioneel inzicht en functionele techniek is hij in staat buiten de fysieke duels te blijven. Als hij maar iets langer de tijd had gehad om die omschakeling naar het hogere tempo te maken”, vervolgt hij zijn verhaal. De oud-verdediger krijgt bijval van Dennis Bergkamp, die ziet dat het Duitse voetbal de afgelopen jaren een ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Volgens de voormalige spits is er naast inhoud en loopvermogen ook een technische factor bij gekomen en Bergkamp denkt dat Klaassen dit allemaal in zich heeft. Hij is het dan ook met De Boer eens dat de middenvelder zich ook in de Premier League had kunnen manifesteren als hij meer kansen had gekregen: “Davy heeft veel kwaliteiten en ook mentaal zit het goed bij hem. Zelfs dan kan het een keer misgaan, zoals bij Everton om diverse redenen is gebeurd. Dat zegt voor mij niks over zijn potentie in een topcompetitie. Kwaliteit komt altijd bovendrijven.”