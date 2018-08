Feyenoord mist ook Botteghin en Van Persie in Slowakije

Feyenoord opent de Europese campagne komende donderdag met de uitwedstrijd tegen AS Trencín, in de derde voorronde van de Europa League. In Slowakije kan trainer Giovanni van Bronckhorst niet beschikken over Eric Botteghin en Robin van Persie, zo maakt Feyenoord via officiële kanalen bekend.

Het was al bekend dat Jeremiah St. Juste, Ridgeciano Haps, Nicolai Jørgensen, Yassin Ayoub en Renato Tapia niet van de partij zouden zijn in Zilina, waar het duel met Trencín wordt afgewerkt. Het vijftal kampt met blessures en kan daardoor niet in actie komen in het eerste Europese duel van het seizoen. Tonny Vilhena is geschorst, omdat hij in de laatste Champions League-wedstrijd van vorig seizoen tegen Napoli (2-1 overwinning) een rode kaart kreeg.

Botteghin zou in eerste instantie wel met Feyenoord meereizen naar Slowakije, maar de Braziliaanse verdediger maakt wegens privéomstandigheden geen deel uit van de selectie van de Rotterdammers. Daarnaast blijven ook Van Persie, Joris Delle en Luis Sinisterra in Nederland achter. Jens Toornstra, die in de na de strafschoppen gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV uitviel met een blessure, is wel fit en behoort tot de selectie voor het duel met Trencín.

Zodoende heeft Van Bronckhorst de beschikking over twintig spelers. Het zal voor de oefenmeester behoorlijk puzzelen worden, omdat hij vier spelers mist die afgelopen zaterdag nog in de basiself stonden. Het duel in het Štadión pod Dubnom in Zilina begint donderdagavond om 19.00 uur. Indien Feyenoord het tweeluik met Trencín overleeft, stuiten de Rotterdammers een ronde verder op Sturm Graz of AEK Larnaca.

De volledige selectie: Kenneth Vermeer, Bart Nieuwkoop, Sven van Beek, Jan-Arie van der Heijden, Jean-Paul Boëtius, Jordy Clasie, Sam Larsson, Tyrell Malacia, Steven Berghuis, Sofyan Amrabat, Justin Bijlow, Orkun Kökcü, Jordy Wehrmann, Mo El Hankouri, Jens Toornstra, Calvin Verdonk, Ramón ten Hove, Dylan Vente, Wouter Burger, Lutsharel Geertruida.