‘FC Emmen heeft beet en presenteert spoedig dertienvoudig international’

Nicklas Pedersen gaat zijn loopbaan vervolgen bij FC Emmen, zo verzekeren verschillende Belgische media woensdag, waaronder Het Nieuwsblad. De dertienvoudig international van Denemarken, die nog tot medio 2019 onder contract staat bij KV Mechelen, tekent, als hij de medische keuring doorstaat, voor twee seizoenen bij de promovendus.

Volgens Het Nieuwsblad wordt de dertigjarige spits woensdag medisch gekeurd bij FC Emmen, dat op zoek is naar aanvallende versterkingen. Eerder was onder anderen Henk Veerman van sc Heerenveen in beeld, maar de club uit Drenthe kon de gevraagde som niet opbrengen. De boomlange aanvaller is nu op weg naar het Duitse St. Pauli.

Pedersen was eerder drieënhalf jaar actief FC Groningen actief. De Deen, die de club in januari 2009 2,2 miljoen euro kostte, scoorde in 75 wedstrijden voor de Trots van het Noorden 14 keer, waarbij hij ook 7 assists afleverde. Bij KV Mechelen staat de teller na 54 duels op 18 doelpunten en 2 assists. Pedersen heeft in totaal dertien interlands gespeeld en wist daarin een keer te scoren, tegen Georgië in 2013.