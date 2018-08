Di Francesco neemt Kluivert als voorbeeld: ‘Hij heeft duidelijk tijd nodig’

Justin Kluivert sloot zich deze zomer aan bij AS Roma, nadat de Italiaanse club minimaal 17,25 miljoen euro betaalde aan Ajax. Trainer Eusebio Di Francesco laat tegenover verschillende Italiaanse media weten dat hij geduld heeft met de negentienjarige buitenspeler, die tot medio 2023 heeft getekend bij de club uit Rome.

“Ik wil duidelijk maken dat ik precies weet welke spelers zullen starten in bepaalde wedstrijden”, begint Di Francesco. “Maar je kunt niet alleen rekenen op één speler als je zoveel wedstrijden in de loop van het seizoen hebt. Dit geldt voor alle posities. Neem bijvoorbeeld Kluivert, die erg getalenteerd is, maar duidelijk tijd nodig heeft om zich aan te passen aan het nieuwe systeem en de nieuwe omgeving.”

“Maar ik hoop echt dat ik 22 à 23 spelers heb waar ik in het komende seizoen volledig op kan rekenen”, aldus Di Francesco, die met zijn ploeg de laatste tijd oefende tegen Tottenham Hotspur, Barcelona en Real Madrid in het kader van de International Champions Cup. De oefenmeester stelt dat Roma zich zeer kranig heeft geweerd tegen de andere topploegen.

“Ik denk dat we een goede instelling hadden bij alle wedstrijden, zelfs tegen Tottenham (1-4 verlies, red.). Nu startten we goed en maakten we een grote fout, waardoor Real kon counteren. Wat betreft onze fitheid: misschien zijn we nog niet helemaal klaar, maar dat is normaal in deze fase van het voorseizoen." Zondag 19 augustus begint de Serie A voor AS Roma met een uitwedstrijd tegen Torino.