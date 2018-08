Ferdinand lyrisch: ‘Dit kind heeft potentie om die creativiteit daar te brengen’

Phil Foden is een van de grootste talenten van Manchester City en waarschijnlijk gaat manager Josep Guardiola komend seizoen veelvuldig gebruikmaken van de achttienjarige middenvelder. De jonge Engelsman maakte zondag een zeer goede indruk op Rio Ferdinand, toen the Citizens ten koste van Chelsea de Community Shield wonnen.

“Het grootste compliment die ik aan Foden kan geven, is dat je niet eens het gevoel had dat City Kevin De Bruyne of David Silva miste. Er bestaat geen mooier compliment voor hem”, aldus de oud-verdediger van Manchester United, geciteerd door de Daily Mirror. Ferdinand is van mening dat Foden in de toekomst een dragende kracht kan worden voor de nationale ploeg van Engeland.

“Ook al hebben we genoten van Engeland het afgelopen WK: bij tijd en wijle snakten ze naar creatieve invloed op het middenveld en dit kind heeft de potentie om die creativiteit daar te brengen. Tijdens de Community Shield genoot ik van zijn passing en de wijze waarop hij de juiste beslissingen nam. Voor een jongen van zijn leeftijd: dat zie je niet zo vaak. Vaak moet je een paar jaar wachten om dat te kunnen zien.”

“Maar bovenal geniet ik van zijn houding. Hij kan nu al worden gezien als een belangrijk onderdeel van de ploeg. Het kan moeilijk zijn voor jonge spelers om zichzelf te manifesteren bij een grote club, maar Josep Guardiola verdient een pluim voor hoe hij is omgegaan met Foden. Hij begrijpt nu hoe City speelt, hij zal echt van toegevoegde waarde zijn voor City”, besluit Ferdinand.