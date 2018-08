Giroud: ‘Hazard zei zelfs wat tegen hem, we zouden hem graag bij Chelsea zien’

Nabil Fekir leek eerder deze zomer nog op weg naar Liverpool, maar die transfer liep vlak voor het WK toch nog stuk. De wereldkampioen heeft zich inmiddels weer bij Olympique Lyon gemeld, al wordt hij de afgelopen dagen wel in verband gebracht met een transfer naar Chelsea. Trainer Bruno Génésio weet dan ook nog niet waar hij aan toe is.

“Het is te vroeg om er iets over te kunnen zeggen. Hij wilde aan het einde van het afgelopen seizoen vertrekken, maar hij is gisteren (maandag, red.) weer begonnen met trainen en hij is gelukkig”, vertelde de trainer dinsdagavond na de na strafschoppen van Chelsea verloren wedstrijd in de International Champions Cup aan verslaggevers.

“Wie weet? Er zouden mogelijkheden voorbij kunnen komen voor het einde van de transferperiode. Voor nu, is hij echter een speler van Lyon”, vervolgde de oefenmeester. Als Chelsea inderdaad werk wil maken van de komst van Fekir, zal het haast moeten maken. The Blues hebben immers nog maar tot donderdag 18.00 om inkomende transfers af te ronden.

Landgenoot Olivier Giroud zou de komst van de spelmaker in ieder geval wel zien zitten: “Ik heb bij de Franse nationale ploeg met hem gesproken toen zijn transfer naar Liverpool niet doorging. We hebben het daarna ook over Chelsea gehad en ik denk zelfs dat Eden Hazard een paar woorden met hem heeft gewisseld. We zouden hem natuurlijk welkom heten, hij is een superspeler. Maar ik weet niet of dit iets is dat zou kunnen gebeuren, aangezien de transferperiode donderdag sluit”, liet hij weten aan Foot Mercato.