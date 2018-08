Verdonk en Mazraoui getipt: ‘Het zal kraamkamer blijken voor nieuw talent’

Komend weekend gaat de Eredivisie weer van start en Mario Been stelt dat Ajax op dit moment de grootste titelkandidaat is. De voormalig trainer van onder meer Feyenoord en NEC zegt tegenover FOX Sports dat de Amsterdamse club kwalitatief gezien een hele sterke ploeg heeft en veel heeft geïnvesteerd: “Dus dan mag je wel wat verwachten.”

Been verwacht dat de verschillen tussen Ajax, PSV en Feyenoord komend seizoen minder groot zullen zijn. “Waarom? PSV heeft de ploeg aardig bij elkaar weten te houden en Feyenoord heeft een goede zet gedaan door Jordy Clasie terug te halen. Een jongen die vooruit denkt en de eerste bal direct vooruit speelt. Dat vind ik heel belangrijk voor het middenveld.”

De analyticus gaat dan ook extra letten op Clasie, maar ook Feyenoord-verdediger Calvin Verdonk trekt zijn aandacht. “Hij had verwacht dat hij bij het tweede moest beginnen, maar krijgt een kans en pakt die ook. Vind ik mooi. (...) En bij Ajax vind ik Noussair Mazraoui een heerlijke speler. De Eredivisie zal weer een kraamkamer blijken voor nieuw talent."

Been verwacht dat Fortuna Sittard en FC Emmen het zwaar gaan krijgen. “In De Graafschap zie ik wel een verrassing, in de zin van: zij blijven er in. Zij kunnen in thuiswedstrijden steunen op de twaalfde man en hebben recent nog op het hoogste niveau gespeeld. Ik zet ook vraagtekens bij Excelsior. Zij missen, na het vertrek van Mike van Duinen, doelpunten.”