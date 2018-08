PSV loert op ‘man van 15 miljoen’: ‘Hij wil zelf dolgraag naar Eindhoven’

PSV heeft deze transferperiode vooral defensieve versterkingen gehaald, maar de komst van een middenvelder is ook nog wenselijk. Erick Gutiérrez is in beeld bij de Eindhovenaren om het middenveld van een kwaliteitsinjectie te voorzien, maar Pachuca, de werkgever van de Mexicaan, wil vooralsnog niet meewerken met een transfer, omdat PSV te weinig geld biedt.

Gutiérrez is de boezemvriend van Hirving Lozano, die zich vorig jaar zomer aansloot bij de kampioen van Nederland. Een hereniging zou goed kunnen uitpakken, aldus Mexicaans journalist Daniel Reyes in gesprek met Omroep Brabant. “Gutiérrez en Lozano voelen elkaar perfect aan. Hij is de beste speler van Pachuca en de fans zijn dol op hem, mede door zijn werklust. Maar ze gunnen hem een transfer.”

“Hij is geen middenvelder die veel doelpunten maakt, maar meer de man van de assist”, vervolgt Reyes zijn verhaal over Gutiérrez, die bij de nationale ploeg van Mexico wordt gezien als de natuurlijke opvolger van Andrés Guardado. Volgens Reyes heeft Gutiérrez een goed inzicht en oog voor de ruimte. “Daarom liep het bij Pachuca ook zo goed. Lozano hoeft maar te lopen en Gutiérrez heeft de pass al gegeven.”

Ook voor Luuk de Jong zou de komst van Gutiérrez goed uitpakken, aldus de journalist. “De Jong is enorm kopsterk en met het inzicht en de pass van ‘Guti’ zou dat zomaar eens goed kunnen uitpakken. Wat ik ervan heb gehoord, is dat de club vijftien tot zestien miljoen euro wil ontvangen, dat is veel geld.” Toch denkt Reyes dat een overstap mogelijk is: “Pachuca heeft een goede relatie met PSV en Gutiérrez wil zelf dolgraag naar Eindhoven.”