Raiola verlangt weeksalaris van 422 duizend euro

Levante aast op de komst van Giannelli Imbula van Stoke City. De middenvelder moet worden gezien als de opvolger van Jefferson Lerma, die naar Bournemouth is verkast. (Daily Mail)

Everton baalt dat verdedigers Yerry Mina en Marcos Rojo zich nog altijd niet hebben verbonden aan de club. Zodoende overwegen the Toffees de komst van Kurt Zouma, die op huurbasis moet overkomen van Chelsea. (Daily Mirror)

Robin Koch heeft zich in de kijker gespeeld bij Sevilla. De Duitse verdediger staat momenteel nog tot medio 2021 onder contract bij SC Freiburg. (Estadio Deportivo)