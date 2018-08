Ronaldo maakt indruk op teamgenoot: ‘Ik heb zoiets nog nooit gezien’

Cristiano Ronaldo maakte deze zomer de overstap van Real Madrid naar Juventus. De Portugese superster werd in Spanje en ook in Engeland, waar hij actief was voor Manchester United, vaak geprezen om zijn arbeidsethos. Douglas Costa, sinds kort ploeggenoot van Ronaldo bij la Vecchia Signora, is onder de indruk van de 33-jarige wereldster.

“Het is onmogelijk om hem te volgen op het trainingsveld", zegt de Braziliaanse aanvaller, geciteerd door 9SportPro. De buitenspeler prijst de professionaliteit en de gedrevenheid van Ronaldo. "Als wij arriveren voor de training, is hij al bezig. Als wij daarna vertrekken, is hij nog steeds aan het trainen. Ik heb zoiets nog nooit gezien."

Patrice Evra vertelde eerder al dat Ronaldo naast de juiste werkethiek ook over echte winnaarsmentaliteit beschikt: "Ronaldo speelde ooit een potje tafeltennis tegen Rio Ferdinand. Hij versloeg Ronaldo voor de ogen van iedereen. Dat maakte Ronaldo kwaad. Hij zei tegen zijn neef om een pingpongtafel te kopen en trainde thuis twee weken lang. Daarna daagde hij Ferdinand uit voor een nieuwe wedstrijd en Ronaldo versloeg hem waar iedereen bij was. Dat is Ronaldo ten voeten uit."

Onder meer AS meldde dat Ronaldo ook al indruk maakte bij de medische keuring bij Juventus. De Portugees zou een vetpercentage van slechts zeven procent hebben, terwijl dat percentage voor voetballers van een dergelijke leeftijd meestal rond de tien, elf procent schommelt. Daarnaast bestaat het lichaamsgewicht van Ronaldo uit vijftig procent spiermassa. Ook daarmee scoorde Ronaldo beter dan spelers in dezelfde leeftijdscategorie (46 procent).