Wolverhampton breekt clubrecord en haalt Traoré weg uit de Championship

Adama Traoré is speler van Wolverhampton Wanderers, zo meldt de Premier League-club woensdag via de officiële kanalen. De 22-jarige buitenspeler komt over van Middlesbrough, dat naar verluidt twintig miljoen euro vangt met de verkoop. Traoré, die een vijfjarig contract heeft getekend bij the Wolves, is met de transfer de duurste aankoop ooit voor de Engelse promovendus.

De transfer van de voormalig rechtsbuiten van onder meer Barcelona hing al een tijdje in de lucht en nu is de deal dus definitief beklonken. Wolverhampton breekt met de overstap een clubrecord, want Rúben Neves was vorig seizoen met bijna achttien miljoen euro tot op heden de duurste aankoop ooit. De Portugees is nu dus voorbijgestreefd door Traoré, die zelf graag in de Premier League wilde spelen.

Traoré, die nog tot medio 2020 vastlag bij de club uit de Championship, speelde eerder voor Aston Villa, Barcelona en L’Hospitalet. In de afgelopen twee seizoenen was Traoré actief bij Middlesbrough en voor die club heeft de flankspeler in totaal 71 wedstrijden gespeeld, met 5 goals en 13 assists als resultaat. De aanvaller had een afkoopclausule van twintig miljoen en Wolverhampton heeft deze dus gelicht.