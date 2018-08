‘Ik ken Joe al een lange tijd en ik vind dat hij extreem oneerlijk is behandeld’

Joe Hart ruilde Manchester City deze week in voor een dienstverband bij Burnley, dat ruim vier miljoen euro betaalde voor de 31-jarige doelman. Hart kreeg in zijn twaalf contractjaren bij the Citizens regelmatig veel kritiek te verwerken. Kasper Schmeichel stelt dat zijn vakcollega te vaak te kritisch is benaderd door pers en publiek.

“Ik ken Joe al een lange tijd en ik vind dat hij extreem oneerlijk is behandeld, op veel manieren”, begint de doelman van Leicester City en de nationale ploeg van Denemarken in gesprek met Sky Sports. Schmeichel was een teamgenoot van Hart bij Manchester City. Daar zag de Deen dat Hart over kwaliteiten beschikte waar menig doelman jaloers op zou zijn.

“Hij is niet alleen oneerlijk behandeld door zijn prestaties bij Manchester City, waar hij mijns inziens niet de kans heeft gekregen om zich te bewijzen. Ook dat hele Engeland-gebeuren vond ik wanstaltig”, doelt Schmeichel onder meer op de absentie van de 75-voudig international op het WK in Rusland. “Maar voor Joe is het nu belangrijk om thuis te komen.”

“Twee jaar onzekerheid is zwaar, voor iedereen. Dat iedereen je kwaliteiten in twijfel trekt, is dan zeker erg lastig. Maar als er één ding is waar Joe ijzersterk in is, is het zijn mentale mogelijkheden. De kracht van zijn geest is groots. Als iemand terug kan komen van een zware periode, dan is hij dat”, besluit Schmeichel. Hart heeft zich voor twee seizoenen verbonden aan Burnley.