Ajax krijgt ‘fikse waarschuwing’: ‘Het spel lijkt soms op arrogantie’

Ajax stond dinsdagavond in de eerste wedstrijd van het tweeluik met Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League met 0-2 voor, maar in de tweede helft kwamen de Belgen nog langszij (2-2). De kranten in Nederland en België zijn verdeeld over de prestatie van Ajax in Luik. Het Algemeen Dagblad concludeert dat het gelijkspel voor de Amsterdammers voelde als een nederlaag.

“Ook in de derde Europese wedstrijd van het prille seizoen leek Ajax uitstekende zaken te doen, maar uiteindelijk was iedereen aan Amsterdamse kant chagrijnig en kwaad. Logisch ook gezien de manier waarop de ploeg van Erik ten Hag een zeker lijkende overwinning in de blessuretijd weggaf”, vervolgt de krant, die lovend is over Dusan Tadic: “In alles straalt de Serviër reeds uit een echte leider te zijn.”

Het Parool concludeert dat 'Ajax zichzelf in de vingers heeft gesneden' door te remiseren. “Ajax verkwanselde de 2-0 voorsprong na rust. In de tweede helft van de tweede helft eigenlijk. De ploeg ging aan gemakzucht ten onder, aan verkeerde keuzes, halfslachtig optreden. Dat mogen de geroutineerde spelers zich het meest aantrekken.” Trouw stelt dat Ajax na het vele lof en de opgeklopte verwachtingen ‘een fikse waarschuwing’ heeft gekregen.

“Van vreugde naar chagrijn”, meldt de Volkskrant. “In plaats van de riante voorsprong na rust professioneel uit te bouwen, kreeg een laconiek en onnauwkeurig Ajax het deksel alsnog op de neus. Door de late gelijkmaker (2-2) voelde de nummer twee van België zich de morele winnaar en stapten de Amsterdammers met het nodige chagrijn het veld af.”

De kranten in België zijn minder hard over de prestaties van Ajax. “Twee kansen, twee goals. Elk moment van verzwakking werd afgestraft door de Amsterdammers. Dodelijk efficiënt, daar lag het verschil in klasse. Want, zó indrukwekkend was Ajax ook niet”, aldus Het Laatste Nieuws. De krant stelt dat Standard door het 2-2 gelijkspel nog altijd goed zicht heeft op de volgende voorronde.

Het Nieuwsblad zag vooral 'een groot verschil in technisch vermogen' tussen de twee clubs. “Het spel van Ajax lijkt soms op arrogantie zoals het quasi volledig op zijn techniek rekent. Maar als de tegenstander, zoals gisteren (dinsdagavond, red.) even het geval was, een tijdje niets meer voor elkaar krijgt, is het wel aangenaam om naar te kijken.”