Vacature: Voetbalzone zoekt talentvol straatvoetbalteam

Op zondag 26 augustus organiseert adidas in Amsterdam de Tango League. Zestien getalenteerde straatvoetbalteams uit de Benelux nemen het tegen elkaar op in dit 5x5 toernooi. Voetbalzone is op zoek naar het team met de allerbeste pingelaars, panna-koningen en afmakers van de Nederlandse trapveldjes om zich te meten met de top van de top. Zijn jij en jouw team de perfecte kandidaten om in deze Team Mode te strijden voor Team Voetbalzone? Solliciteer nu!

Wie zoeken we?

Een straatvoetbalteam bestaande uit zes of zeven spelers die onder de vlag van Team Voetbalzone gaan strijden tegen 15 andere topteams uit Nederland en Belgiƫ.

Wat gaan jullie doen?

Kans maken op eeuwige fame door deel te nemen aan de Tango League in een gloednieuwe outfit en op kersverse schoenen van adidas, passend bij jullie speltypes.

Waar en wanneer is het?

Op zondag 26 augustus in Amsterdam, exacte tijd en locatie volgen.

Hoe solliciteren jullie?

1. Download het sollicitatieformulier en stuur het ingevuld naar [email protected]

2. Post een foto of video van jouw team met teamnaam op Instagram met daarbij de hashtags #TeamVoetbalzone, #TeamMode en #TangoLeague en tag @adidasfootball en @instavoetbalzone.

Inschrijven kan t/m zondag 19 augustus 2018.