Bosz: ‘Bij Ajax heb ik gemerkt hoeveel respect hij kreeg van zijn medespelers’

Peter Bosz werkte bij Ajax een jaar samen met Davy Klaassen en de voormalig oefenmeester van de Amsterdammers heeft, met zijn ervaringen met de middenvelder in het achterhoofd, er vertrouwen in dat Klaassen gaat slagen bij Werder Bremen. De Duitse club betaalde deze zomer vijftien miljoen euro aan Everton om Klaassen te halen, een recordbedrag voor Werder.

“Dat brengt misschien druk met zich mee, maar daar kan hij volgens mij goed mee omgaan”, zegt Bosz in een interview met Voetbal International. “Ik las dat de trainer (Florian Kohfeldt, red.) hem al een droomspeler had genoemd, dus dat is alvast positief.” Bosz is van mening dat de kwaliteiten van Klaassen goed passen bij de speelwijze van de Bundesliga-club.

“Vorig seizoen vond ik vooral Max Kruse goed, een combinatie van een nummer 10 en een nummer 9 is dat. Als Kruse en Davy met zijn diepgang elkaar gaan aanvoelen, kan dat een prima combinatie zijn”, vervolgt Bosz, die stelt dat Klaassen naast zijn voetballende en mentale kwaliteiten ook 'ontzettend sympathiek' is. “Bij Ajax heb ik gemerkt hoeveel respect hij kreeg van zijn medespelers. Door die combinatie van factoren.”

“Hij kon de boel echt op sleeptouw nemen, dan werd er geluisterd. Ik gun hem alle succes in Duitsland. Want echte teamspelers gun ik altijd het allerbeste”, besluit Bosz. De 25-jarige Klaassen verliet Ajax in de zomer van 2017 voor een dienstverband bij Everton, maar in Engeland kon de Nederlander niet slagen. De zestienvoudig Oranje-international heeft voor vier jaar getekend bij Werder.