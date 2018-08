Lof voor impact Van Dijk en Alisson: ‘Anders zou er geen geloof meer zijn’

Jamie Carragher vond de komst van Alisson Becker bij Liverpool absoluut noodzakelijk, zo geeft de voormalig verdediger van the Reds aan bij Sky Sports. De Engelsman is van mening dat Liverpool met de Braziliaan in de gelederen meer zelfvertrouwen heeft: “Iedereen praat over Liverpool en dat is terecht”, begint Carragher.

“Je kijkt bijvoorbeeld naar het behalen van de Champions League-finale en dat je Virgil van Dijk nu voor een heel seizoen hebt. We hebben zijn impact gezien nadat hij in januari zich aansloot bij de club. Ook de situatie met de doelmannen heeft iedereen een enorme boost gegeven”, aldus Carragher, die de blunders van Loris Karius in de Champions League-finale aanhaalt.

“Ja, dat was teleurstellend voor de supporters van Liverpool, maar voetballers spelen wel vaker een slechte wedstrijd. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Maar dit gebeurde, jammer genoeg voor hem, in een wedstrijd die nog lang herinnerd zal worden. Hopelijk laat hij dit achter zich en wordt hij een geweldige doelman, maar Liverpool moest wel een verandering doorvoeren.”

“Anders zou er geen geloof meer zijn”, vervolgt de oud-stopper. “Geen geloof om niet alleen de competitie te winnen, maar zelfs om een kans te maken op de titel. Niet met deze twee keepers. Karius en Simon Mignolet zijn goede keepers, maar geen geweldige. Dat wil niet direct zeggen dat de persoon die is gehaald wél een geweldige doelman is. Het is een gigantisch bedrag (minimaal 62,5 miljoen euro, red.).”

"Met een dergelijke prijs verwacht je een topkeeper. Maar hij is nieuw in de Premier League, dus we moeten zien hoe hij zich gaat aanpassen. Hij lijkt kalm en rustig aan de bal en dat is wat Jürgen Klopp graag wil van zijn doelman. Er waren nou eenmaal puntjes die voor verbetering vatbaar waren en daar is dan ook naar gehandeld. Dus op dit moment lijkt Liverpool de grootste kanshebber.”