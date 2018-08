Klopp onder de indruk van onthaal Karius: ‘Het was een groots gebaar’

Liverpool speelde dinsdag op Anfield tegen Torino de laatste oefenwedstrijd voor de Premier League-ouverture tegen West Ham United komende zondag. De ploeg van Jürgen Klopp wist met 3-1 te winnen van de Italianen, mede door een treffer van Georginio Wijnaldum. De Duitse manager zegt genoten te hebben van de sfeer op Anfield.

“De sfeer in en rond het stadion was zeer prettig. De uitdrukking die ik het vaakst heb gehoord vanavond (dinsdagavond, red.) was: 'Het was zijn eerste wedstrijd op Anfield.' Een trotse vader zei dat over zijn jongen. Dat is erg mooi. En mijn jongens hebben goed gepresteerd in een enerverende wedstrijd met goed voetbal", laat Klopp op de clubsite van the Reds weten.

Loris Karius viel tijdens het duel in en de Duitse doelman werd met een hartverwarmend applaus onthaald door het thuispubliek. Karius groeide in de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid uit tot de schlemiel door twee keer in de fout te gaan. Klopp was onder de indruk van de wijze waarop het publiek de fel bekritiseerde sluitpost omarmde.

“Ik was niet verrast, om eerlijk te zijn, maar als een mens hoopte ik er wel op. Ik heb ervan genoten. Of het mogelijk is anders te zijn in een harde wereld? Ja, dat is denk ik wel mogelijk. We hebben vanavond onze goede kant getoond. Het helpt, niet alleen Loris, maar ook Alisson. Nu kan je zien dat dit een speciale plek is. Het was een groots gebaar”, besluit Klopp.