Cruijff ondertekent ‘fantastisch contract’ in China: ‘Geen tijd te verliezen’

Jordi Cruijff gaat in China aan de slag. De zoon van wijlen Johan Cruijff gaat aan de slag bij Chongqing Dangdai Lifan FC, een club die op een veertiende plaats in de Super League bivakkeert. Het is aan Cruijff om de ploeg de komende maanden zo snel mogelijk naar boven te helpen.

“Ik heb voor vier maanden een fantastisch contract gekregen”, licht Cruijff woensdag in gesprek met De Telegraaf toe. “Als we ons handhaven dan gaan we nog een jaar door. De club heeft er werkelijk alles aan gedaan om me binnen te halen. Ik mag zelfs mijn eigen staf van vijf man meenemen.”

Cruijff trainde het afgelopen seizoen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv, waar hij eerder vijf jaar technisch directeur was. Clubeigenaar Jiang Lizhang, die ook onder meer het Spaanse Granada bezit, slaagde erin om de Nederlander naar China te halen. “Omdat het zo snel is gegaan heb ik geen kans gehad om de stad en de club te verkennen voordat ik tekende. Maar dat doet er niet toe.”

“Mijn opdracht is om meteen te leveren, omdat er geen tijd meer te verliezen is.” Chongqing Dangdai Lifan, dat eerder deze zomer naast de komst van Andrés Iniesta greep, houdt op de ranglijst alleen Hebei China Fortune en Guizhou Hengfeng onder zich, met respectievelijk twee en zeven punten minder na zestien speeldagen. De Super League telt dertig speeldagen.