‘Tottenham Hotspur wil eerste slag slaan en biedt 28 miljoen euro’

Tottenham Hotspur wil serieus werk maken van de komst van Jack Grealish, zo verzekeren verschillende Engelse media. Al weken doen de verhalen de ronde dat de club van manager Mauricio Pochettino aast op de middenvelder van Aston Villa en nu zouden de Londenaren een bod van 28 miljoen euro hebben neergelegd bij the Villans in een poging de Engelsman in te lijven.

Tottenham zit al weken achter de diensten van Grealish aan. Naar verluidt boden the Spurs allereerst 22 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder. Er zijn echter meer gegadigden voor Grealish, zoals Arsenal en Chelsea, waardoor Aston Villa de prijs probeerde op te voeren. Nu zou Tottenham een betere aanbieding hebben gedaan om de jongeling te strikken.

De 22-jarige Grealish, die nog tot medio 2020 vastligt bij de club uit de Championship, zou volgens onder meer de Daily Mail en the Sun graag overstappen naar Tottenham. “Dit is een bod dat lastig te weigeren valt. De club wilde Jack graag behouden, maar de club ziet ook in dat hij zich waardig heeft gedragen in het voorseizoen”, zo stelt een bron binnen Aston Villa.

De Engelsman zou de eerste aankoop van Tottenham Hotspur kunnen worden deze transferperiode. In Engeland sluit de markt voor ingaande transfers komende donderdag, dus Tottenham moet hoe dan ook snel handelen als men Grealish binnen wil hengelen. Grealish speelt sinds 2014 voor Aston Villa en in 111 wedstrijden kwam hij tot dusver tot 9 treffers en 16 assists.