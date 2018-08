VIDEO - Schitterende assist van Bale leidt zege van Real op AS Roma in

Real Madrid heeft de tournee door de Verenigde Staten afgesloten met een overwinning. Het team van trainer Julen Lopetegui was in het Metlife Stadium in Rutherford in het kader van de International Champions Cup met minimaal verschil te sterk voor AS Roma: 2-1. Na nog geen kwartier spelen had de Champions League-winnaar, die over een week in het Estse Tallinn tegen Atlético Madrid om de Europese Super Cup speelt, al een dubbele voorsprong te pakken.