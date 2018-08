Sarri gaat in op naderende recordtransfer Kepa: ‘Heel jong, maar ook heel goed’

Chelsea zal zeer waarschijnlijk nog voor de transferdeadline van donderdagavond de komst van Kepa Arrizabalaga wereldkundig maken. De 23-jarige doelman van Athletic Club zal in dat geval tot de duurste doelman aller tijden uitgroeien. De Londense club zal immers de transferclausule van tachtig miljoen euro moeten lichten om het eveneens aanstaande vertrek van Thibaut Courtois naar Real Madrid op te vangen.

Na het duel met Olympique Lyon in de International Champions Cup (0-0, winst na penalty’s) kreeg Maurizio Sarri de vraag of Chelsea van zins was om de transferclausule in het contract van Kepa te lichten. “Als ik niets weet over de toekomst van Courtois, weet ik ook niets over de toekomst van Kepa. Mijn mening over Kepa? Ik zag hem een jaar geleden aan het werk, toen ik nog trainer van Napoli was.”

“Mijn eerste indruk was dat het een zeer goede doelman was. Heel jong, maar ook heel goed.” Sarri kreeg vervolgens de vraag in hoeverre het zeker is dat Courtois inderdaad de deur bij Chelsea achter zich dichttrekt. “Ik weet het niet. Volgens mij zit ik hier om over de wedstrijd te praten, maar de eerste vragen gaan over Courtois en Kepa… Ik weet nu niets. Ik wil eerst met de club praten. Daarna nemen we een gezamenlijke beslissing.”

Sarri nam relatief laat in de voorbereiding het stokje over van Antonio Conte en daardoor heeft hij naar eigen zeggen nog niet zijn stempel op het team kunnen drukken. “In twee, drie maanden kunnen we een erg goed team vormen', schatte de Italiaan in. Chelsea speelt zaterdag zijn eerste competitieduel van het seizoen, met Huddersfield Town.