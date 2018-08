‘Als hij Real verlaat, zullen we een vervanger van hoog niveau moeten halen’

Julen Lopetegui wil Mateo Kovacic niet uitzwaaien bij Real Madrid, maar erkent dat hij de middenvelder in de komende uren aan Chelsea kan kwijtraken. De Kroatisch international wil meer spelen en kan in Londen op huurbasis aan de slag. Na de 2-1 zege op AS Roma ging Lopetegui dieper in op de situatie. “Het is allemaal nog niet honderd procent zeker. Mateo heeft zich uitgesproken, ik ook en we zullen zien hoe het uitpakt.”

“Als hij Real Madrid verlaat, zullen we een vervanger van een hoog niveau moeten halen. Daar zullen we ons intern over beraden”, benadrukte Lopetegui. “We willen een evenwichtige selectie.” De oefenmeester van Real Madrid kreeg opnieuw vragen over Luka Modric, die concrete interesse van Internazionale geniet. “De voorzitter heeft zich duidelijk uitgesproken en daar heb ik eerlijk gezegd weinig aan toe te voegen.”

Keylor Navas verdedigde dinsdagavond het doel van Real Madrid. De Costa Ricaan krijgt komend seizoen zeer waarschijnlijk concurrentie van Thibaut Courtois, daar Chelsea zich met de naderende komst van Kepa al aan het voorbereiden is op de transfer van de Belg naar het Santiago Bernabéu. “Laten we niet praten over voetballers die niet voor Real spelen. Jullie hebben gezien dat Keylor heeft gespeeld. Hoe hij zich voelt? Uitstekend. Hij is een buitengewone keeper die het geweldig naar zijn zin heeft bij Real.”

Lopetegui kreeg ook de vraag of Gareth Bale, die de 1-0 voorbereidde en zelf de 2-0 maakte, de erfenis van Cristiano Ronaldo op zich kan nemen. “Een geweldige voetballer. Hij erft helemaal niets. Ik houd niet van vergelijkingen, dat laat ik aan de media over. Of hij de beste van de wereld kan worden? Zo kijk ik niet naar voetbal. Hij gaat het team helpen en andersom. Ik weet zeker dat hij een geweldig seizoen tegemoet gaat.”