Real Madrid maakt opnieuw indruk met sublieme eerste helft tegen AS Roma

Real Madrid heeft de tournee door de Verenigde Staten afgesloten met een overwinning. Het team van trainer Julen Lopetegui was in het Metlife Stadium in Rutherford in het kader van de International Champions Cup met minimaal verschil te sterk voor AS Roma: 2-1. Na nog geen kwartier spelen had de Champions League-winnaar, die over een week in het Estse Tallinn tegen Atlético Madrid om de Europese Super Cup speelt, al een dubbele voorsprong te pakken.

Met slechts twee minuten op de klok nam Real Madrid, dat drie dagen eerder met 3-1 van Juventus had gewonnen, reeds de leiding. Na een sublieme pass van Gareth Bale met de buitenkant van zijn voet liet Marco Asensio Iván Marcano zijn hielen zien en passeerde hij Robin Olsen: 1-0. Ruim tien minuten later was het opnieuw raak. Bale ontving de bal van Daniel Carvajal, ontdeed zich op simpele wijze van Marcano en schoot het leer achter de kansloze Olsen: 2-0.

Real Madrid speelde een uitstekende eerste helft, met liefst 69,1 procent balbezit, zes schoten op doel en 91,7 procent passnauwkeurigheid. Roma, dat met Kevin Strootman in de basis aantrad, wist zich geen raad met Bale als valse nummer negen naast Karim Benzema, Keylor Navas redde bekwaam op een inzet van Edin Dzeko en Olsen stond bijna toe dat Asensio zijn tweede maakte.

In de tweede helft liet Roma een betere indruk achter, mede door de wijzigingen aan beide kanten. Met inmiddels Justin Kluivert in de ploeg zocht het team van Eusebio Di Francesco naar een aansluitingstreffer, die uiteindelijk pas zeven minuten voor tijd viel: Patrik Schick verlengde met zijn hoofd een verre ingooi vanaf de linkerkant, waarna de vrijstaande Strootman vanaf enkele meters hard de 2-1 maakte. Een gelijkmaker zat er voor i Giallorossi echter niet in.