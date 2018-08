Woensdag, 8 Augustus 2018

Newcastle United vindt vraagprijs van Ajax te hoog

Het is aannemelijk dat Phillip Cocu nog afscheid moet nemen van Ozan Tufan. West Bromwich Albion heeft bij Fenerbahçe een bod van drie miljoen euro uitgebracht en de kans is aanwezig dat Fener dit accepteert vanwege de Financial Fair Play-regels. (Aksam)

Cardiff City is nog op zoek naar een middenvelder met Premier League-ervaring. Tom Huddlestone van Derby County voldoet aan dit profiel, al moeten the Bluebirds er eerst uit zien te komen met the Rams. (The Sun)

Voorlopig gaat Newcastle United zich niet bij Ajax melden voor Nicolás Tagliafico. De vraagprijs van de Amsterdammers is te hoog, waardoor the Magpies onder meer Jaïro Riedewald als goedkoper alternatief zien. (Chronicle) De vraagprijs van de Amsterdammers is te hoog, waardooronder meer Jaïro Riedewald als goedkoper alternatief zien.

Wolverhampton Wanderers gaat zich voor de transferdeadline nog melden bij AC Milan. Met een bedrag van veertig miljoen euro willen the Wolves Franck Kessié wegkapen uit Milaan. (Diverse Italiaanse media)

Sevilla heeft momenteel de beste papieren om Michy Batshuayi over te nemen van Chelsea. Als de Belgische spits naar Andalusië verkast, wordt onder meer Atlético Madrid afgetroefd. (Goal)