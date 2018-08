‘Die twee speelden de hele rechterflank van Ajax kapot’

Standard Luik hield dinsdagavond in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League gelijke tred met Ajax. De ploeg van Michel Preud’homme kon een nederlaag voorkomen: 2-2. “We komen terug van 0-2 tegen een betere ploeg, maar misschien hadden we wel meer verdiend”, oordeelde Preud’homme in gesprek met Het Nieuwsblad. “Er was weinig verschil tussen beide teams.”

“Ik heb zelfs de indruk dat wij het spel meer gemaakt hebben. Ajax is met hun technische bagage een indrukwekkende ploeg van Champions League-niveau. We hebben Ajax uit hun comfortzone getrokken door heel hoog druk te zetten”, legde Preud’homme uit. “We deden dat heel goed, maar jammer genoeg maken we achteraan verdedigende fouten. Daardoor kreeg Ajax ruimte en dan incasseer je doelpunten. Enkele spelers respecteerden de regels niet. We werken daar nochtans heel hard op.”

“We hadden zo veel mogelijkheden om hen in het eerste halfuur pijn te doen, maar dat deden we niet. Ajax kreeg drie kansen en legde er twee binnen. Na de rust scoorden we gelukkig wel.” Preud’homme gelooft nog steeds in de kwalificaties voor de play-offronde van het kampioenenbal. “Ajax heeft nog steeds meer kwaliteit. Maar in voetbal is er altijd een kans. Dat hebben we voor ons publiek getoond. En we gaan dezelfde lef tonen in Amsterdam. Waarom zou het niet kunnen?”

“Het middenveld heeft deze wedstrijd gedomineerd”, analyseerde Aad de Mos, voormalig trainer van onder meer Ajax en Standard, bij Q2 de sterke tweede helft van de Belgische vicekampioen. “Standard dwong Ajax naar achter. Het mag van geluk spreken dat er geen drie of vier goals vielen. Hun backs waren dramatisch. Die twee, Luis Pedro Cavanda en Mehdi Carcela, speelden de hele rechterflank van Ajax kapot. Dit is nog niet gelopen in Amsterdam. Michel heeft er een gevechtsmachine van gemaakt. Die geeft nooit op. De grote mannen zijn opgestaan in de tweede helft.”

Renaud Emond nam als invaller de 2-2 voor zijn rekening, vanaf elf meter. “Een strafschop nemen in de laatste minuut is nooit gemakkelijk. Ik was opgelucht dat die bal erin ging. Scoren tegen een grote club als Ajax in de voorrondes voor de Champions League is toch iets aparts”, stelde de aanvaller. “Als ploeg mogen we tevreden zijn. Terugkomen van een 0-2-achterstand geeft moed voor de return. Als we vroeger die gelijkmaker hadden gescoord, zat er wellicht nog meer in. Jammer dat mijn kopbal op de paal ging. Ajax heeft de betere uitgangspositie, maar ik ben ervan overtuigd dat we ook in Amsterdam kunnen winnen.”