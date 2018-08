Van de Beek baalt: ‘Ik ga niet zeggen dat ik zeker bij Ajax blijf'

Donny van de Beek beloofde op de jaarlijkse Open Dag van Ajax dat hij de Amsterdamse club nog een seizoen trouw zou blijven. “Het is niet dat ik nu stoer ga roepen dat ik weg wil”, zei de middenvelder na het gelijkspel (2-2) tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League, in gesprek met het ANP. “Maar de situatie is wel anders nu.”

Van de Beek is namelijk geen eerste keus meer bij Ajax. Ook in Luik begon hij op de bank, net als tijdens het uitduel met Sturm Graz. „Daar baal ik natuurlijk van”, erkende Van de Beek. “Ik kan niet anders dan hard werken en voor de volle honderd procent alles geven. Maar dat doe ik eigenlijk altijd wel.”

“Het is een keuze van de trainer”, vervolgde Van de Beek in gesprek met Voetbal International. “Hij bepaalt en daar moet ik mee dealen.” Hij kreeg vervolgens de vraag of hij de fans van Ajax nog steeds de zekerheid kon geven dat hij zou blijven. “Dat weet ik niet. Dat ga ik niet zeggen. We zullen zien. Met deze rol neem ik geen genoegen.”

“Natuurlijk ligt het ook aan mezelf. Ik moet gewoon altijd alles geven en mijn best blijven doen zolang ik hier ben.” Van de Beek erkent dat hij ‘natuurlijk’ met zijn zaakwaarnemer over de situatie praat. “Ja, uiteraard. Met iedereen. Maar nogmaals, je kan nu wel stoere praatjes gaan hebben, maar je moet gewoon honderd procent je best doen en dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Ik sta er nu wel anders in dan in het begin, zeker.”

Van de Beek kreeg de vraag of hij het weerzien met Standard nog gaat meemaken. “Natuurlijk, daar gaan we wel van uit. Je weet het natuurlijk nooit. Ik kan nu wel zeggen: ‘ik wil weg, ik wil dit’ en natuurlijk ben ik met deze rol niet tevreden. Het is aan mij om anders te laten zien. Ik ben een Ajacied in hart en nieren.”