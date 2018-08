Depay en Tete met Olympique Lyon na strafschoppen onderuit tegen Chelsea

Chelsea heeft zijn laatste duel op de International Champions Cup winnend afgesloten. Het duel met Olympique Lyon op Stamford Bridge eindigde na negentig minuten in 0-0, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Pape Diop was de enige speler die niet raak schoot, waardoor Chelsea de penaltyserie wist te winnen.

Bij Olympique Lyon begon Memphis Depay in de basiself, terwijl Kenny Tete op de bank zat en als invaller in het veld kwam. Chelsea speelde afgelopen weekeinde voor de Community Shield (waarin met 0-2 verloren werd van Manchester City) en manager Maurizio Sarri bracht tegen les Gones zijn tweede keuze in het veld. Het waren de Fransen die de eerste mogelijkheden kregen in het oefenduel, dat werd afgewerkt op Stamford Bridge.

Mariano Diáz kopte over, een schot van Bertrand Traoré werd geblokt en een poging van Depay werd gekeerd. De eerste mogelijkheid voor Chelsea liet zich na 25 minuten noteren, toen Danny Drinkwater het doel van Lyon-doelman Anthony Lopes zonder succes onder vuur nam. Voor rust kregen Lucas Tousart en Houssem Aouar nog kansen om Olympique Lyon op voorsprong te brengen. Aan de andere zijde dwong Willian Lopes op slag van rust nog tot een redding.

Een kwartier na rust trof Ruben Loftus-Cheek de lat, waarna ook Tammy Abraham dicht bij een treffer was. Na een uur spelen besloot Sarri enkele WK-gangers in het veld te brengen, waaronder Eden Hazard, Olivier Giroud en N’Golo Kanté. Depay kreeg twintig minuten voor tijd de kans om de score te openen, maar stuitte op Chelsea-doelman Marcin Bulka. Nadat ook invaller Barkley niet voor een treffer kon zorgen, kwam het aan op strafschoppen. Diop miste de vijfde strafschop voor Olympique Lyon, waarna Hazard Chelsea de overwinning bezorgde.