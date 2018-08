Cocu start met nederlaag aan derde voorronde van Champions League

Fenerbahçe heeft een nederlaag moeten slikken in de eerste wedstrijd van de derde voorronde van de Champions League. Benfica was in eigen huis met minimaal verschil te sterk voor de Turkse topclub, waar Phillip Cocu zijn officiële debuut als trainer van Sari Lacivertliler maakte: 1-0. Het weerzien is over een week in Istanbul.

In de 69e minuut brak Benfica de ban. Een lage voorzet van Eduardo Salvio in het strafschopgebied ging in eerste instantie aan iedereen voorbij en belandde uiteindelijk bij Franco Cervi, die iets te veel ruimte kreeg. De lage knal met links resulteerde in de 1-0, al had Volkan Demirel ogenschijnlijk meer kunnen doen.

Fenerbahçe speelt zaterdag op de eerste speeldag van de Turkse competitie een thuisduel met Bursaspor. Drie dagen later wacht het weerzien met Benfica. Als de Turken zegevieren wacht in de volgende ronde PAOK Saloniki of Spartak Moskou. Deze ploegen nemen het woensdag tegen elkaar op.