Ajax blijft door late strafschop steken op remise in Luik

Ajax heeft nagelaten zichzelf een uitstekende uitgangspositie te verschaffen in het tweeluik met Standard Luik. De Amsterdammers kwamen in de eerste helft door treffers van Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic op een 0-2 voorsprong, maar zagen die marge in het slot van de wedstrijd verdampen. Uiteindelijk eindigde het duel in 2-2, door een in blessuretijd benutte strafschop van Renaud Emond.

Daley Blind kreeg in Luik voor het eerst dit seizoen een basisplaats in een officiële wedstrijd, wat ten koste ging van Carel Eiting. De 28-jarige verdediger begon naast Matthijs de Ligt in het hart van de defensie, waardoor Frenkie de Jong op het middenveld geposteerd werd. Bij Standard kregen Mehdi Carcela-González en Orlando Sá voor het eerst een basisplaats dit seizoen, wat ten koste ging van Moussa Djenepo en Emond. In het eerste kwartier kreeg de thuisploeg twee aardige mogelijkheden op de openingstreffer.

Carcela kreeg tot twee keer toe de vrijheid om op de rand van het strafschopgebied het doel van Ajax-sluitpost André Onana onder vuur te nemen, maar allebei zijn pogingen gingen net naast. Na achttien minuten spelen greep Ajax echter de voorsprong. Tadic speelde zich aan de rechterkant van het veld op fraaie wijze vrij en leverde een afgemeten voorzet op Huntelaar af, die de bal bij de tweede paal tegen de touwen kopte. Kort na de openingstreffer had Standard weer op gelijke hoogte kunnen staan, toen Sá vrij opdook voor Onana. De Portugese spits liet de grote kans echter onbenut.

Tadic leek vervolgens andermaal Huntelaar te bedienen, maar zijn pass bereikte de spits net niet. Na 34 minuten spelen verdubbelde de Servische aankoop zelf de score in Luik. Hakim Ziyech bereikte met een uitstekende crosspass David Neres, die de bal teruglegde op Tadic. De vleugelaanvaller schoot vanuit de hoek van het strafschopgebied hard raak: 0-2. Voor rust was Lasse Schöne zelfs nog dicht bij de derde Ajax-treffer van de avond, maar zijn vrije trap schampte de lat. Huntelaar voor de Amsterdammers en Samuel Bastien namens Standard zorgden in het begin van de tweede helft voor het eerste gevaar.

De eerste grote kans na rust was voor Ziyech, die bediend werd door Tadic. De middenvelder schoof de bal oog in oog met Standard-doelman Guillermo Ochoa voorlangs. Na 67 minuten spelen kwam de thuisploeg terug in de wedstrijd. Carcela kreeg opnieuw vrijheid op de rand van het strafschopgebied en wist deze keer wel succesvol uit te halen: 1-2. De aansluitingstreffer gaf Standard vleugels. Trainer Michel Preud’homme bracht Emond in het veld ten koste van Sá en de spits kreeg een behoorlijke kans op de gelijkmaker.

Na een voorzet van Cavanda kopte Emond op de paal. Ten Hag bracht Zakaria Labyad en Donny van de Beek in het veld om zijn middenveld van vers bloed te voorzien, maar zag Standard aanzetten in de slotfase. Les Rouches kregen mogelijkheden, onder meer via Razvan Marin. Aan de andere kant kreeg Huntelaar tien minuten voor tijd de kans om het duel op slot te gooien. Ochoa hield Standard op de been en voorkwam de 1-3. In blessuretijd kreeg Standard nog een strafschop, na een overtreding van Mazraoui op Carcela. Emond maakte vanaf elf meter geen fout en bepaalde de eindstand op 2-2.