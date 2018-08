Fulham doet zaken met Arsenal: ‘Dit is belangrijk voor zijn ontwikkeling’

Fulham neemt Calum Chambers op huurbasis over van Arenal, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. De 23-jarige verdediger is de zevende zomerse versterking voor the Cottagers, die afgelopen seizoen naar de Premier League promoveerden. Chambers tekende afgelopen maand een nieuw vierjarig contract bij Arsenal.

Mede door de komst van Sokratis Papastathopoulos hoefde Chambers komend seizoen niet op al teveel speeltijd te rekenen bij the Gunners, waardoor besloten is om hem een jaar bij Fulham te stallen. Afgelopen seizoen kwam de verdediger tot twaalf competitiewedstrijden voor Arsenal, dat hem in 2014 voor ruim twintig miljoen euro overnam van Southampton. In seizoen 2016/17 werd Chambers al eens verhuurd, aan Middlesbrough.

“Ik heb Fulham afgelopen seizoen geregeld zien spelen en ik houd van de speelstijl. Er is een goede manager, het is een geweldige club en ik kijk enorm uit naar komend seizoen”, zegt Chambers op de website van Fulham. Arsenal-manager Unai Emery acht de huurperiode van de verdediger bij Fulham 'belangrijk voor zijn ontwikkeling'. “Calum is een hele talentvolle verdediger, die een mooie toekomst voor zich heeft. Daarom is het belangrijk dat hij nu uitgeleend wordt aan Fulham, zodat hij daar ervaring kan opdoen.”

Na Jean Michaël Seri, Maxime Le Merchand (allebei OGC Nice), Alfie Mawson (Swansea City), Aleksandar Mitrovic (Newcastle United), Fabri (Besiktas) en André Schurrle (gehuurd van Borussia Dortmund) is Chambers de zevende versterking voor het gepromoveerde Fulham. The Cottagers investeerden reeds meer dan tachtig miljoen euro op de transfermarkt.