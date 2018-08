Chelsea maakt van Kepa duurste doelman ooit: transfersom, salaris en contract

Chelsea heeft met Kepa Arrizabalaga zijn gewenste nieuwe doelman binnen. The Blues hebben de afkoopclausule van de 23-jarige doelman bij Athletic Club geactiveerd, waardoor de Spaanse club een bedrag van tachtig miljoen euro ontvangt, zo melden de Basken woensdag. Daarmee is Kepa tot dusver de duurste doelman aller tijden.



Transfersom Kepa Arrizabalaga

In januari 2018 verlengde Kepa zijn contract bij Athletic Club tot medio 2025. De Baskische club had in die nieuwe verbintenis een afkoopclausule van tachtig miljoen opgenomen. Real Madrid was een halfjaar geleden nog nadrukkelijk geïnteresseerd in de sluitpost en bood twintig miljoen. Nadat Kepa zijn contract had verlengd in Bilbao, haakte de Koninklijke af. De winnaar van de Champions League haalt op korte termijn naar alle waarschijnlijkheid Thibaut Courtois binnen als nieuwe doelman.

Doordat de Belgische sluitpost momenteel een transfer aan het forceren is, moest Chelsea snel handelen. Komende donderdag verstrijkt al de transferdeadline in Engeland en voor die tijd moesten the Blues een nieuwe doelman in huis halen. De namen van Jack Butland (Stoke City), Jan Oblak (Atlético Madrid) en Sergio Rico (Sevilla) passeerden de revue, maar de keuze is dus uiteindelijk op Kepa gevallen.



Contract Kepa Arrizabalaga bij Chelsea

Kepa arriveerde dinsdagavond met zaakwaarnemers Margarita Garay en Gustavo Cañizares in Madrid om de transfer af te ronden. In de Spaanse hoofdstad zou de sluitpost met Chelsea een overeenstemming over een vijfjarig contract hebben bereikt, dat hem tot 2023 aan the Blues verbindt. Kepa had bij Athletic Club nog een contract tot medio 2025 en doorliep de jeugdopleiding van de club uit Bilbao. De Baskische club verhuurde hem tweemaal: aan Ponferradina en aan Real Valladolid. Totaal keepte Kepa 53 competitiewedstrijden voor Athletic Club.



Salaris Kepa Arrizabalaga bij Chelsea

Bij Athletic Club streek Kepa een slordige vier miljoen euro per jaar op. De sluitpost kreeg een flinke salarisverhoging na het verlengen van zijn contract, in januari 2018. Het is aannemelijk dat de Spanjaard nu opnieuw een hoger salaris tegemoet kan zien bij Chelsea. Ter vergelijking: zijn voorganger Courtois verdiende bij Chelsea een weeksalaris van 140.000 pond. Omgerekend komt dat jaarlijks neer op een slordige acht miljoen euro.