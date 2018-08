Lof voor ‘volwassen’ Bijlow: ‘Heel knap hoe hij zich manifesteert, natuurlijk’

Justin Bijlow was zaterdagavond in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord de grote man aan de zijde van de Rotterdammers. De twintigjarige doelman keerde in de strafschoppenreeks twee penalty's van PSV en bezorgde Feyenoord daarmee de Johan Cruijff Schaal. In onderstaande video laat Jan-Arie van der Heijden zich lovend uit over zijn ploeggenoot.