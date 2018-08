‘Ik heb nooit echt de kans gekregen in het eerste van Feyenoord’

Feyenoord neemt het in het kader van de derde voorronde van de Europa League twee keer op tegen AS Trencin. Bij de Slowaakse club spelen verschillende Nederlanders, onder wie Joey Sleegers, die jarenlang in de jeugdopleiding van de Rotterdammers speelde. “Onder de Nederlandse jongens leeft de wedstrijd enorm”, zegt de aanvallende middenvelder in gesprek met ELF Voetbal.

“Zelf heb ik een groot gedeelte van de jeugdopleiding doorlopen en in de selectie gezeten bij Feyenoord. Maar ik heb nooit echt de kans gekregen in het eerste. Nu ik tegen de club kan spelen, wil ik extra graag laten zien hoe ik er tegenwoordig voorsta”, vervolgt Sleegers, die in de jeugd van Feyenoord onder anderen samenspeelde met Jean-Paul Boëtius, Terence Kongolo, Tonny Vilhena en Sven van Beek.

“We werden elk jaar kampioen en tot aan de eerste selectie heb ik nooit tegenslag gekend.” Na een verhuurperiode bij FC Eindhoven keerde Sleegers met een goed gevoel terug bij Feyenoord. Sleegers speelde veel in de voorbereiding en trainer Giovanni van Bronckhorst zei tegen hem dat de club hem wilde behouden. Pas in de laatste week van de transferperiode veranderde dit.

“Veel clubs hadden hun selectie al rond. Dat heb ik Feyenoord wel kwalijk genomen, maar voor de rest heb ik er een geweldige tijd gehad. Ook bij de selectie, want daar heb ik onwijs veel geleerd. Mijn keuze viel uiteindelijk op NEC, waar ik werd gehaald als opvolger van Anthony Limbombe. Hij trainde al niet meer mee, maar zijn transfer ging toen toch niet door. Hij kwam terug, waardoor ik tweede keuze werd.”