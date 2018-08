‘Mijn dochter heeft die emoticons over Antonio Conte geplaatst’

Antonio Conte is vertrokken bij Chelsea en inmiddels heeft Maurizio Sarri het roer overgenomen bij de Engelse topclub. Willian is opgelucht dat de Italiaanse trainer niet meer werkzaam is op Stamford Bridge, zo blijkt uit een interview met ESPN. De 29-jarige aanvallende middenvelder had een moeizame relatie met Conte.

“Hij had ook problemen met David Luiz en Diego Costa”, stelt Willian over de verdediger en aanvaller. Laatstgenoemde staat inmiddels onder contract bij Atlético Madrid, nadat Conte had duidelijk gemaakt dat de spits niet meer in zijn plannen voorkwam. “Met Diego weet ik het nog goed. Ik was in Australië met Brazilië en Diego stuurde mij een bericht.”

“Hij zei: ‘Ik ga weg. Conte zei dat hij me niet meer nodig had.’ Ik zei: ‘Wat bedoel je?’ En hij zei: ‘Hij heeft me een bericht gestuurd waarin hij zegt dat hij me niet meer nodig heeft bij het team en dat ik niet terug moest komen’”, memoreert Willian, die baalde van het vertrek van de spits: “Je verliest een speler als Diego Costa gewoon niet. Het was een lastige situatie.”

Na de 1-0 overwinning van Chelsea op Manchester United in de finale van de FA Cup postte Willian op Instagram een foto waarop alleen Conte werd bedekt door icoontjes van trofeeën. Het bericht van Willian deed veel stof opwaaien, maar de spelmaker heeft een verklaring voor de post: “Mijn dochter was met mijn telefoon aan het spelen en zij heeft die emoticons over Conte geplaatst.”