Dinsdag, 7 Augustus 2018

Italianen moeten 50 miljoen euro voor Leon Bailey betalen

Luka Modric en Real Madrid-preses Florentino Pérez gaan woensdag met elkaar in gesprek. Naar verwachting gaat de middenvelder, die in de belangstelling van Internazionale staat, hem vertellen dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. (La Gazzetta dello Sport)

Met een bod van veertig miljoen euro hoopt Manchester United de concurrentie af te troeven in de strijd om Yerry Mina. The Red Devils willen dinsdag nog van de Colombiaan weten of hij een transfer naar Old Trafford zit zitten. (The Sun)

Als AS Roma Leon Bailey wil strikken, zal het diep in de buidel moeten tasten. Bayer Leverkusen heeft namelijk laten weten dat de aanvaller alleen voor vijftig miljoen euro mag vertrekken. (La Gazzetta dello Sport) Bayer Leverkusen heeft namelijk laten weten dat de aanvaller alleen voor vijftig miljoen euro mag vertrekken.

Fulham blijft concreet voor Dedryck Boyata. De Schotse landskampioen Celtic stelt zich echter terughoudend op en weet nog niet of het de verdediger van de hand wil doen. (Daily Mail)

Een terugkeer naar de Premier League lonkt voor Carlos Sánchez. De middenvelder van Fiorentina, die eerder uitkwam voor Aston Villa, is namelijk in beeld bij West Ham United. (Daily Mirror)