‘PSV op ’pole position‘ om begeerde verdediger van Chelsea te strikken’

PSV is zich nog altijd aan het oriënteren op de transfermarkt en volgens de Daily Mirror is het goed mogelijk dat de Eindhovenaren binnen afzienbare tijd Ola Aina gaan verwelkomen. Volgens de Engelse krant ligt de kampioen van Nederland op pole position om de verdediger voor een jaar te huren van Chelsea.

Aina, die zowel links, rechts en centraal in de verdediging kan worden geposteerd, zou een tijdelijk vertrek naar de Eindhovenaren wel zien zitten, mede vanwege het feit dat PSV goed zicht heeft op Champions League-voetbal komend seizoen. Met de mogelijke komst van de jonge stopper troeft PSV verschillende geïnteresseerde clubs af.

Ook het Italiaanse Torino en Derby County, West Bromwich Albion en Queens Park Rangers, alle drie actief in de Engelse Championship, zien de komst van Aina wel zitten. De 21-jarige verdediger zat in de 30-koppige voorselectie van Nigeria voor het WK, maar mocht uiteindelijk niet meereizen naar het mondiale eindtoernooi in Rusland.

Vorig seizoen werd Aina verhuurd aan Hull City. Voor die club speelde de rechtervleugelverdediger 46 wedstrijden, waarin hij een keer scoorde en drie assists afleverde. Bij de hoofdmacht van Chelsea staat de teller van Aina op in totaal zes wedstrijden. De verdediger ligt momenteel nog tot medio 2020 vast op Stamford Bridge.