Veteraan minder geraakt door Johan Derksen: ‘Negativiteit komt altijd binnen’

Willem Janssen staat voor zijn dertiende seizoen op het hoogste niveau. De 32-jarige aanvoerder van FC Utrecht zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij, ondanks de vele jaren aan ervaring, nog altijd zenuwachtig kan zijn voor een duel: “Dat doemdenken, of nee, scenariodenken is het, zit er nog steeds in. Alleen nu brengt het me meer kracht dan dat het me afleidt of blokkeert.”

Janssen was vroeger naar eigen zeggen soms te geforceerd bezig, wat zorgde voor mindere prestaties. De ervaren verdediger zegt dat hij nog altijd veel aantrekt van zijn omgeving. “Als er veel geschreven wordt, denk ik wel eens: verdomme. Alleen nu filter ik dat sneller en neem ik niet alles mee het veld op”, aldus de routinier, die weinig met social media heeft.

“Geen interesse voor. Maar nieuws, wedstrijdverslagen en interviews lees ik bijna allemaal wel. Voetbal Inside (sinds kort Veronica Inside, red.) kijk ik niet, dat vind ik ook niet de mooiste televisie meer”, stelt Janssen. Als analyticus Johan Derksen de veteraan een ‘waardeloze verdediger’ noemt, dan doet dat nog altijd wel iets met de stopper, zo erkent hij.

“In het verleden kon ik dat wel echt als waarheid aannemen, zeg maar. Nu ga je daar veel makkelijker mee om. Het is maar een mening van iemand. Negativiteit komt altijd binnen, dat zal iedereen hebben”, zegt Janssen, die zich nog jong voelt, ondanks dat hij een van de meest ervaren spelers in de selectie is: "Ik voel me nog hartstikke jong, maar als je wel eens die geboortejaren op het opstellingenformulier ziet. Zie je jongens uit 2001. Pfff... Die heb ik nog training gegeven, weet je wel. Dan weet je wel dat je oud wordt.”