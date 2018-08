Kopzorgen voor Van Bronckhorst: ‘We bekijken of zij mee kunnen’

Feyenoord speelt donderdag het belangrijke voorrondeduel tegen AS Trencín op weg naar de groepsfase van de Europa League en trainer Giovanni van Bronckhorst kampt met de nodige personele problemen. Naast de geschorste Tonny Vilhena en al eerder geblesseerd geraakte Yassin Ayoub en Nicolai Jörgensen is ook Jeremiah St. Juste vanwege een kwetsuur niet van de partij. Achter de namen van Jens Toornstra en Robin van Persie staat daarnaast een vraagteken: “We bekijken morgen of zijn mee kunnen”, maakte de oefenmeester dinsdagmiddag duidelijk op een persconferentie.

De afwezigheid van Vilhena, Ayoub en het mogelijke ontbreken van Toornstra is echter geen reden tot bezorgdheid voor de trainer: “Ik maak me geen zorgen over de bezetting van het middenveld, ondanks de blessures en schorsing van Vilhena. We hebben middenvelders genoeg”, tekent RTV Rijnmond op. Van Bronckhorst verwacht daarnaast een ander soort wedstrijd dan Feyenoord afgelopen weekend afwerkte tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

“We zullen ons goed moeten aanpassen. Kunstgras is niet ideaal en gezien de hitte had ik liever later gespeeld. Maar we klagen niet. En van een 'protest' tegen het aanvangstijdstip is nooit sprake geweest”, vervolgt hij zijn verhaal over de uitwedstrijd die om 19.00 uur van start zal gaan. Van Bronckhorst wees onlangs Justin Bijlow aan als eerste keus onder de lat, maar de kans is aanwezig dat de jongeling in Europees verband op de bank plaats moet gaan nemen.

“Ik denk eraan om te rouleren met mijn keepers. Vermeer is bijna fit en het is een mogelijkheid dat hij op termijn in de Europa League gaat spelen. Hij traint mee, maar is nog niet honderd procent”, maakt Van Bronckhorst duidelijk. Feyenoord voegde maandag met Joris Delle nog een ervaren kracht toe aan het keepersgilde en de coach is blij dat hij er een extra optie bij heeft gekregen: “Delle is een keeper met ervaring en op leeftijd. Hij kent de Nederlandse competitie. We gaan het seizoen in met vier keepers: Bijlow, Vermeer, Delle en Ramón ten Hove. Vorig jaar hadden we er ook vier.”