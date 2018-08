John begint aan nieuw avontuur: ‘Oranje? Dat is aan de bondscoach’

GUIMARÃES - Drieduizend supporters, vuurwerk, spandoeken, een podium en een toneelstuk van conquistadores met zwaarden. Wie eind juli in het historische centrum van Guimarães was, moet gedacht hebben dat hier een sportploeg groots werd gehuldigd voor het winnen van een belangrijke prijs. Maar niets was minder waar: de selectie van Vitória SC werd simpelweg aan het publiek gepresenteerd voor het nieuwe seizoen. Ook de aanwinsten werden aan het publiek voorgesteld.

Door Gijs Freriks

Een van de 29 selectiespelers die het podium betrad en de fans begroette, was Ola John. “Zo’n presentatie had ik nog nooit meegemaakt. Het was nieuw voor mij. Vitória heeft fanatieke supporters met veel pit. Als zulke fans achter de club gaan staan, dan wil je automatisch alles geven op het veld.” John tekende op 21 juli een contract voor drie seizoenen bij Vitória. Daarmee is er een einde gekomen aan zijn dienstverband bij Benfica.

De 26-jarige John stond sinds 2012 onder contract bij Benfica en werd vier keer verhuurd. Nu is hij een van de conquistadores die Vitória komend seizoen aan Europees voetbal moet helpen. Vitória is doorgaans de vaste uitdager van de traditionele topploegen FC Porto, Benfica, Sporting Portugal en Sporting Braga. Vorig seizoen eindigde men echter op een teleurstellende negende plaats. Dat moet in het komende voetbaljaar anders, weet ook John. “Ze hebben vorig seizoen voor het eerst in een jaar of vier geen Europa League-voetbal gehaald. De doelstelling voor dit seizoen is dan ook: de Europa League bereiken.”

Ola, waarom heb je voor Vitória SC gekozen?

“Dit is een club met ambitie. Vitória speelt normaal gesproken Europees voetbal en de trainer (Luís Castro, GF.) overtuigde mij met zijn plannen. Ik heb een jaar niet gespeeld en het is daarom heel belangrijk dat ik weer aan spelen toekom. Dan kan ik de mensen laten zien wat ik kan. Het is ook lekker dat de trainer mij heel graag wilde hebben. Dat is toch anders dan wanneer alleen een club jou wil aantrekken. De manier waarop hij Vitória wil laten spelen trekt mij zeer aan: aanvallend, dat is lekker voor een buitenspeler. Bovendien ken ik Portugal goed, want ik woon hier al een paar jaar. Nee, het was voor mij geen prioriteit om in Portugal te blijven, maar het gevoel bij deze club was heel goed en daar gaat het om.”

Welke opties had je nog meer?

“In Portugal had ik geen andere opties, maar buiten Europa wel. Daarnaast was er interesse uit Frankrijk, Engeland, Turkije en Nederland. Ik wilde sowieso in Europa blijven, want dan blijf je toch dichter bij de familie. En ik ken Portugal goed, dus dat maakte het makkelijker voor mij. De gesprekken met de trainer waren uiteindelijk doorslaggevend.”

Kun je meer vertellen over de interesse uit Nederland?

“Ik hoef geen namen van clubs te noemen, maar ik had de afgelopen jaren iedere zomer wel terug kunnen gaan naar Nederland. Ook naar topclubs. In 2013 (de winter van 2014, GF.) was ik dicht bij een overstap naar Ajax en had ik ook al met de coach gesproken. Feyenoord had ook interesse, net als clubs als Anderlecht, AC Milan en Shakhtar Donetsk. Maar het kwam er niet van. Ik kan wel zeggen: ‘ik kon, ik kon’, maar het is allemaal niet doorgegaan.”

Heb je er al over nagedacht om misschien de komende jaren terug te keren?

“Ik kijk gewoon naar wat er op mijn pad komt. Ja, ik zou in theorie kunnen terugkeren naar Nederland, maar of dat volgend seizoen al is of ergens in de jaren erna, dat weet ik niet. Het ligt aan mijn prestaties en bovendien kun je in de voetballerij nooit voorspellen wat er morgen gaat gebeuren. Ik probeer er in Portugal gewoon het beste van te maken. Ik ben bovendien nog niet heel oud; ik heb nog een aantal jaar om voor te voetballen.”

Dat John in Portugal terechtkwam, daar had hij zelf aanvankelijk weinig rekening mee gehouden. Hij had een basisplaats bij FC Twente, had het er naar zijn zin en was pas twintig jaar oud. Toch vertrok hij na ‘slechts’ 69 wedstrijden in het eerste elftal naar Benfica. John had langer in De Grolsch Veste willen blijven, maar de transfersom van 9,15 miljoen euro exclusief drie miljoen aan variabelen kon men in Enschede niet negeren. “Ik wilde nooit weg bij FC Twente, ik ben daar eigenlijk gewoon de deur uitgestuurd. ‘Daar moet je naartoe’, zeiden ze tegen mij. Dat heeft niks met de club te maken, maar wel met het toenmalige bestuur. Of dat door de hoogte van de transfersom kwam? Precies.”

“Anders”, vervolgt John, “was ik niet eens bij Benfica terechtgekomen. Het publiek ziet niet wat er allemaal achter de schermen gebeurt voordat een transfer wordt afgerond. De mensen denken: ‘hij wil weg en hij gaat’. Maar zo zit het niet. Voordat je vertrekt, moet een club daarmee instemmen. Er wordt minder vaak gekeken naar de rol van de club. Een speler kan wel weg willen gaan, maar een club moet ook nog akkoord gaan. En als je nu naar de financiële situatie van FC Twente kijkt, dan zie je dat ze mij met een reden wegstuurden...”

De cijfers van Ola John bij Benfica.

John kende een prima debuutjaar in het Estádio da Luz. Hij speelde 42 duels, gaf 8 assists, maakte 90 minuten tegen Barcelona en haalde de finale van de Europa League. Hierna kwam hij echter op het tweede plan terecht. Hij werd uitgeleend aan achtereenvolgens Hamburger SV, Reading, Wolverhampton Wanderers en Deportivo la Coruña. Vorig seizoen kwam John niet één keer in actie voor Benfica. Wel speelde hij één wedstrijd voor het tweede elftal in de Ledman Liga Pro, het tweede niveau van Portugal. “Ik zou vorig jaar zomer weggaan, maar dat ging niet door. In de winter raakte ik geblesseerd en kon ik opnieuw niet weg.”

Bij Vitória hoopt John een nieuwe start te maken. De buitenspeler wil ‘veel spelen, van het spel genieten, zoveel goals en assists als mogelijk maken en het publiek vermaken’. “Als dat allemaal gebeurt, speel je jezelf ook weer in de kijker.” John hoopt zichzelf niet alleen in the picture te spelen bij grotere clubs, maar ook bij de KNVB. Hij speelde in februari 2013 tegen Italië (1-1) immers zijn eerste en enige interland. “Maar het is aan de bondscoach. En aan mezelf. Het ligt aan wat voor seizoenen ik draai.” Contact met de KNVB is er sinds zijn debuut nauwelijks meer geweest, vertelt John: “Het laatste contact dateert van 2014. Daarna heb ik niets meer gehoord. Maar ik speelde natuurlijk ook niet regelmatig meer.”

John speelt vrijdag de eerste competitiewedstrijd met zijn nieuwe werkgever. Nota bene bij de club waar de geboren Liberiaan jaren onder contract stond, want Vitória gaat op bezoek bij Benfica. “Ik heb er mooie jaren gehad en Benfica blijft toch mijn club. Het is een heel mooie club. Ik hoop nu bij Vitória weer lekker te gaan voetballen. En dat gaat ook gebeuren.” Vitória mikt op Europees voetbal. Mocht het team van Luís Castro aan de doelstellingen voldoen, dan zal het Praça de São Tiago in de oude hoofdstad van Portugal ongetwijfeld weer vollopen met enthousiaste supporters. Net zoals bij de spelerspresentatie in juli.