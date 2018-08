‘Ik zei tegen Redknapp: ’Ik denk dat ze veel te veel voor mij betalen‘’

Wayne Bridge is nog altijd verbaasd dat hij jarenlang actief was bij topclubs als Chelsea en Manchester City. De voormalig linksback zegt in gesprek met Planet Football dat hij nimmer een hoge pet van zichzelf op had. “Iedereen heeft het over zijn hoogtepunten, maar ik denk altijd terug aan de fouten die ik in de wedstrijden heb gemaakt”, aldus de Engelsman.

In 2009 ruilde Bridge Chelsea in voor Manchester City en de oud-verdediger kan het nog altijd niet geloven dat the Citizens dertien miljoen euro betaalden om hem te strikken. “Ik knijp mezelf wel eens in de arm als ik aan mijn carrière terugdenk en aan het salaris dat ik verdiende. Ik vind het haast gênant om er over te praten”, zegt de 36-voudig international.

“Toen ik voor dertien miljoen euro naar Manchester City ging, weet ik nog dat ik had gesproken met Jamie Redknapp over de prijs. Ik zei tegen Redknapp: ‘Ik denk dat ze veel te veel voor mij betalen.’ Hij zei zoiets van: ‘Nee, jij bent kwaliteit.’ Maar ik zag dat niet zo”, aldus Bridge, die heeft meegekregen dat clubs tegenwoordig tientallen miljoenen euro's spenderen aan het halen van verdedigers.

“De sommen die er tegenwoordig worden betaald voor vleugelverdedigers... Vijftig miljoen... Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ik had nooit verwacht dat de transfersommen steeds maar weer gingen oplopen tot hoe het nu is. En het is nog steeds aan de gang. Je vraagt jezelf af: ‘Waar eindigt dit?’ En ik kan je niet vertellen wanneer”, besluit de 38-jarige Bridge.