Juventus biedt Pjanic als ruilobject aan in Manchester

Na één seizoen keert Keita Baldé Diao mogelijk alweer terug in Italië. Internazionale wil de Senegalese aanvaller overnemen van AS Monaco, terwijl Antonio Candreva dan de omgekeerde weg zou bewandelen. (La Gazzetta dello Sport)

De transfer van Jefferson Lerma naar Bournemouth bevindt zich momenteel in de afrondende fase. De middenvelder van Levante doorloopt dinsdag de medische keuring bij the Cherries , die diep in de buidel tasten voor de Colombiaan. (Sky Sports)