‘Ik durf niet te zeggen of mijn vertrek AZ uiteindelijk de titel heeft gekost’

Pontus Wernbloom koos er onlangs voor om na zes jaar te vertrekken bij CSKA Moskou, waardoor de middenvelder transfervrij op zoek kan naar een nieuwe werkgever. Voor zijn periode in Rusland was de Zweed actief bij AZ, dat hem zijn eerste buitenlandse avontuur gunde. Wernbloom kwam in 2009 binnen in Alkmaar en kreeg al snel na zijn entree te maken met het wegvallen van hoofdsponsor DSB. Die roerige periode maakte destijds veel indruk op 51-voudig international.

“Dat was natuurlijk heel zwaar. Ik ging daarheen met het idee dat de club elk jaar om de titel zou strijden. Helaas hebben we echter een hoop spelers moeten verkopen om te overleven. Aan de andere kant bood het mij de mogelijkheid om aan spelen toe te komen”, blikt hij terug in gesprek met AZ Fanpage. In januari 2012 koos Wernbloom voor een dienstverband bij CSKA, terwijl AZ juist aan kop ging in de Eredivisie. Dat maakte de beslissing om te vertrekken extra moeilijk, zo geeft hij aan.

“We hadden een geweldig team en we zaten echt in een flow om het kampioenschap binnen te halen. Aan de andere kant bood CSKA mij een contract dat ik niet kon weigeren. Wat dat betreft heb ik er absoluut geen spijt van. Ik denk dat de meeste mensen hetzelfde hadden gedaan”, gaat hij verder. Veel supporters van AZ zijn van mening dat het vertrek van Wernbloom hun club in dat seizoen de titel kostte. Of dat werkelijk zo is, weet hij echter niet: “Dat durf ik niet te zeggen. Wat ik wel weet is dat wij kwetsbaarder waren als er een speler wegviel dan de grote clubs.”

De middenvelder beraadt zich nu op zijn toekomst en kreeg onlangs nog een aanbieding van PAOK Saloniki, terwijl ook Galatasaray zeer geïnteresseerd zou zijn in zijn diensten. Een rentree in de Eredivisie lijkt voorlopig dan ook niet in de plannen van Wernbloom voor te komen: “Ik denk niet dat een terugkeer naar Nederland er in zit op dit moment. Ik zal zeker terugkeren op een dag, al is het maar om mijn zoontje te laten zien op wat voor prachtige plek hij is geboren”, is hij duidelijk.