‘Ik moest vertrekken bij PSV, na interesse van Ajax was keuze snel gemaakt’

John Heitinga mocht maandagochtend een aantal nieuwe gezichten verwelkomen op de training van Ajax Onder-19, aangezien Noa Abid, Damjan Dostanic en Elgero King zich allemaal op De Toekomst meldden. De drie sluiten aan bij het hoogste jeugdelftal van de Amsterdammers en hopen in de toekomst de stap naar de Johan Cruijff ArenA te kunnen zetten.

Voor de zeventienjarige King is Ajax niet zijn eerste Nederlandse topclub. De verdediger, die Sergio Ramos en Samuel Umtiti als zijn voorbeelden noemt, speelde nog even in de F-jes van Feyenoord en kwam daarna uit voor Sparta Rotterdam en PSV. Van die laatste club kreeg hij eerder dit jaar te horen dat hij geen toekomst meer had in Eindhoven: “Ik moest vertrekken bij PSV. Ajax gaf aan interesse te hebben, en daar heb ik niet heel lang hoeven na te denken. Het Ajax-spel trekt mij erg aan. De keuze was dus snel gemaakt”, legt hij uit op de website van zijn nieuwe club.

Met Abid heeft Ajax een talent aangetrokken dat eveneens al vlieguren heeft gemaakt bij een topclub. De achttienjarige middenvelder maakte eerder namelijk deel uit van de jeugdopleiding van Manchester City, waar hij speelde met een aantal grote talenten: “Die nu in het eerste elftal spelen. Daar komt mijn winnaarsmentaliteit vandaan. Ze vechten daar alsof het oorlog is. Phil Foden en Tom Dele-Bashiru waren mijn teamgenoten. Mooi om ze in de Champions League te zien spelen. Nu is het aan mij.”

De zestienjarige Dostanic was afgelopen seizoen namens Excelsior goed voor 29 doelpunten en hoopt die productiviteit in Amsterdam een vervolg te kunnen geven. Het talent zou in de toekomst graag samen met Dusan Tadic spelen, die net als zijn ouders uit Servië komt: “Dus het was mooi om te horen dat hij naar Ajax kwam. Mijn ouders maakten grappen dat ik met hem moest gaan praten. Als ik helemaal gewend ben, ga ik dat zeker doen!”