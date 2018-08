‘PSV is een club op CL-niveau, dus waarom zou ik hier niet willen spelen?’

Trent Sainsbury is sinds dinsdag speler van PSV. De verdediger heeft zich transfervrij aangesloten bij de Eindhovense club na zijn vertrek bij Jiangsu Suning en heeft voor drie seizoenen getekend. De Australisch international is blij dat hij weer gaat samenwerken met Mark van Bommel, hoofdtrainer van de regerend landskampioen.

“Ik ben heel erg blij, PSV is een enorm grote club”, zegt Sainsbury in gesprek met PSV TV. “Meteen na het WK moest ik op zoek naar een nieuwe club. Mark was er natuurlijk bij tijdens het WK met Australië (als assistent, red.). Toen ik hoorde dat hij trainer van PSV werd, wilde ik daar graag bij horen. Vervolgens kwam de interesse van beide kanten. Hij wist dat ik op zoek was naar een club en ik wist dat hij trainer was.”

De ex-verdediger van PEC Zwolle geeft aan dat een van de redenen om zich bij PSV aan te sluiten, was omdat hij Van Bommel al goed kende. “Ik ken zijn manier van trainen en de wijze waarop hij omgaat met spelers. Ik kijk ernaar uit om opnieuw met hem te werken. Over de hele wereld kennen ze deze club, PSV is een club op Champions League-niveau. Dus waarom zou ik hier niet willen spelen?”

PSV kan zich ten koste van Qarabag FK of BATE Borisov plaatsen voor de groepsfase van het miljardenbal. Sainsbury geeft aan dat acteren in de Champions League hem eveneens heeft verleid: “Dat we de Champions League kunnen bereiken speelde ook mee in mijn keuze voor PSV, maar ik ben ook gek op Nederland. Ik heb hier eerder gewoond en ik hou van de mensen en de levensstijl. Dat is een grote bonus.”